Тихоокеанское
информационное агентство
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16:19, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Двое молодых охинцев разули машину на одно колесо

Двое молодых охинцев разули машину на одно колесо

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу "Охинский" возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего и 18-летнего ранее неоднократно судимых местных жителей, в деяниях которых усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного п. п. "а, в" ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Так, в ночь на 13 августа произошло хищение переднего левого колеса с автомобиля, припаркованного на придомовой территории. В течение текущих суток гражданин написал заявление о произошедшем в полицию, с установлением размера материального ущерба в сумме 8 000 рублей.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска были установлены подозреваемые, которые приняли решение снять колесо, чтобы потом иметь возможность его реализовать в целях наживы. Молодые злоумышленники заранее не распределяли между собой роли, действовали "по обстановке". Похищенное изъято.

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