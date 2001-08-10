Двое молодых охинцев разули машину на одно колесо
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по городскому округу "Охинский" возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего и 18-летнего ранее неоднократно судимых местных жителей, в деяниях которых усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного п. п. "а, в" ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Так, в ночь на 13 августа произошло хищение переднего левого колеса с автомобиля, припаркованного на придомовой территории. В течение текущих суток гражданин написал заявление о произошедшем в полицию, с установлением размера материального ущерба в сумме 8 000 рублей.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска были установлены подозреваемые, которые приняли решение снять колесо, чтобы потом иметь возможность его реализовать в целях наживы. Молодые злоумышленники заранее не распределяли между собой роли, действовали "по обстановке". Похищенное изъято.
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