Тихоокеанское
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15:08, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Приговор суда получил бывший управляющий отделением Пенсионного Фонда Российской Федерации Сахалинской области

Приговор суда получил бывший управляющий отделением Пенсионного Фонда Российской Федерации Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинским городским судом вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего управляющего отделением Пенсионного Фонда Российской Федерации по Сахалинской области, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК России (получение взятки в значительном размере), ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере),
ч. 2 ст. 174.1 УК России (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере) и ч. 1 ст. 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями).

Противоправная деятельность бывшего управляющего отделением Пенсионного Фонда Российской Федерации по Сахалинской области пресечена сотрудниками УФСБ России по Сахалинской области в 2020 году
в рамках реализации оперативно-разыскных мероприятий по противодействию коррупции. Следственным отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Сахалинской области установлена причастность должностного лица к совершению вышеуказанных преступлений коррупционной направленности.

Решением суда ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, штрафа в сумме 80 миллионов 100 тысяч рублей, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе в органах местного самоуправления на срок 6 лет.

При отсутствии обжалования, приговор вступит в силу по прошествии срока, предусмотренного УПК России.

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