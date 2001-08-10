Приговор суда получил бывший управляющий отделением Пенсионного Фонда Российской Федерации Сахалинской области
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинским городским судом вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего управляющего отделением Пенсионного Фонда Российской Федерации по Сахалинской области, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК России (получение взятки в значительном размере), ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере),
ч. 2 ст. 174.1 УК России (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере) и ч. 1 ст. 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями).
Противоправная деятельность бывшего управляющего отделением Пенсионного Фонда Российской Федерации по Сахалинской области пресечена сотрудниками УФСБ России по Сахалинской области в 2020 году
в рамках реализации оперативно-разыскных мероприятий по противодействию коррупции. Следственным отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Сахалинской области установлена причастность должностного лица к совершению вышеуказанных преступлений коррупционной направленности.
Решением суда ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, штрафа в сумме 80 миллионов 100 тысяч рублей, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе в органах местного самоуправления на срок 6 лет.
При отсутствии обжалования, приговор вступит в силу по прошествии срока, предусмотренного УПК России.
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