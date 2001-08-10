Сахалинец руками и ногами сильно избил женщину, ей потребовалась помощь медиков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу "Охинский" завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя села Москальво, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что в феврале текущего года обвиняемый находился у своей знакомой в гостях в селе Некрасовка, где помимо него еще было несколько подруг. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, у фигуранта возник конфликт с одной из женщин. Тогда он умышленно нанес ей несколько ударов руками и ногами по лицу, голове и телу.

В результате умышленных противоправных действий обвиняемого, гражданке стало плохо и потребовалась медицинская помощь. Согласно заключения эксперта, пострадавшей были причинены телесные повреждения, квалифицирующиеся тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.

Таким образом, своими умышленными действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 111 УК РФ. Уголовное дело будет рассмотрено в суде.