Тихоокеанское
информационное агентство
25 Марта 2023
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17:03, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На границе с Амурской областью нашли три неразорвавшихся снаряда

На границе с Амурской областью нашли три неразорвавшихся снаряда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во вторник, 21 марта, в китайской деревне Хормоцзинь деревенского округа Яньцзян напротив Константиновского района Амурской области нашли три артиллерийских снаряда времен японо-китайской войны, пишет ИА "Порт Амур", ссылаясь на Biang.ru.

Их обнаружили сотрудники сельского кооператива во время работ по укреплению пограничной инфраструктуры.

Работники при помощи экскаватора случайно выкопали три неразорвавшихся артиллерийских снаряда. Они были закопаны в земле в сотне метров от берега Амура, у колючей проволоки.

После прибытия саперов и полиции выяснили, что снаряды датируются эпохой войны против японской оккупации (1937-1945). Длина каждого снаряда составляет 31 сантиметр, диаметр - семь сантиметров. Снаряды сильно проржавели, но по-прежнему содержат порох внутри, что представляет опасность для окружающих. Находку передали саперам.

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