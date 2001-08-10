Тихоокеанское
информационное агентство
22 Марта 2023
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14:06, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Амурской области камеры на дорогах стали регистрировать непристегнутых водителей

В Амурской области камеры на дорогах стали регистрировать непристегнутых водителей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Как уточнили в амурском минтрансе, выявлять это нарушение автоматические комплексы фотовидеофиксации начнут к концу дня. 10 таких устройств функционируют на участках региональных дорогах, 47 - в областном центре, сообщает ИА "Порт Амур".  

Также камеры будут «ловить» водителей, превышающих скоростной режим, пересекающих стоп-линии на перекрестках и игнорирующих запрещающий сигнал светофора.  
   
«Еще раз напомню о том, что практически 90% ДТП происходят по вине водителей из-за несоблюдения правил дорожного движения: превышение скорости, игнорирование ремней безопасности, агрессивное вождение, выезд на встречную полосу движения. Призывы водители не слышат, наказание рублем, очевидно, действенней. Критикующих становится меньше, а тех, кто пристегивается — больше. На сегодняшний день все наши стационарные камеры донастроены, протестированы, и сегодня к концу дня они начнут выявлять нарушения в комплексе с ремнями безопасности. Наша цель — предостеречь водителей, пассажиров, целые семьи от трагедии», — прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин.


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