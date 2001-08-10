В Амурской области камеры на дорогах стали регистрировать непристегнутых водителей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Как уточнили в амурском минтрансе, выявлять это нарушение автоматические комплексы фотовидеофиксации начнут к концу дня. 10 таких устройств функционируют на участках региональных дорогах, 47 - в областном центре, сообщает ИА "Порт Амур".
Также камеры будут «ловить» водителей, превышающих скоростной режим, пересекающих стоп-линии на перекрестках и игнорирующих запрещающий сигнал светофора.
«Еще раз напомню о том, что практически 90% ДТП происходят по вине водителей из-за несоблюдения правил дорожного движения: превышение скорости, игнорирование ремней безопасности, агрессивное вождение, выезд на встречную полосу движения. Призывы водители не слышат, наказание рублем, очевидно, действенней. Критикующих становится меньше, а тех, кто пристегивается — больше. На сегодняшний день все наши стационарные камеры донастроены, протестированы, и сегодня к концу дня они начнут выявлять нарушения в комплексе с ремнями безопасности. Наша цель — предостеречь водителей, пассажиров, целые семьи от трагедии», — прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
08:41 Сегодня На Сахалине нелегальный дантист семь лет вставлял зубы в арендованной квартире
10:37 Сегодня В здании нового аэровокзала Южно-Сахалинска уже запущены эскалаторы и лифты
08:56 Сегодня "Женское движение Единой России" представило инициативы по поддержке женщин
09:50 Сегодня На полигоне в Троицком горела баня
15:53 16 Марта Валерий Лимаренко потребовал в кратчайшие сроки завершить строительство многоквартирного дома в Александровске-Сахалинском
17:10 16 Марта Мэр Южно-Сахалинска провел совещание по вопросу организации работы коммунальных компаний с жителями
10:28 16 Марта Обучение у лучших педагогов Музыкальной академии Ларисы Долиной бесплатно пройдут 27 сахалинцев
- 14:27 17 Марта В Южно-Сахалинске продолжается обследование подвальных помещений
- 00:51 6 Марта Где можно оформить кредит без подтверждения дохода?
15:53 16 Марта Валерий Лимаренко потребовал в кратчайшие сроки завершить строительство многоквартирного дома в Александровске-Сахалинском
17:26 10 Марта В Сахалинской области будут проводить полный цикл мероприятий экстракорпорального оплодотворения
10:45 3 Марта Школа №21 Южно-Сахалинска передала посылки для участников спецоперации
Выбор редакции
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
- 10:46 17 Февраля Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проведёт встречи с жителями сел и планировочных районов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?