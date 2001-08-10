На Сахалине нелегальный дантист семь лет вставлял зубы в арендованной квартире

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий пресекли незаконную предпринимательскую деятельность 44-летнего местного жителя, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что подозреваемый, имея средне-специальное образование по направлению «ортопедическая стоматология», арендовал в Южно-Сахалинске квартиру, в которой открыл кабинет зубного. При этом, не имея лицензии на оказание услуг по лечению и протезированию зубов, он заключал с пациентами договоры от имени сторонней, не принадлежащей ему организации, обладающей всеми необходимыми документами. Оплату клиенты осуществляли наличными либо перечисляли на банковские счета посторонних физических лиц, чьими картами распоряжался сам лекарь.

К своей деятельности нелегальный дантист привлёк на должности зубных техников ещё двух граждан, не подозревавших о подпольном статусе стоматологии. По предварительным данным, за семь лет злоумышленник таким образом получил незаконный доход в сумме свыше девяти млн рублей.

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование продолжается.