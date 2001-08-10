Молодая сахалинка украла деньги, но тратить их не стала

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

5 марта в ОМВД России по городскому округу "Долинский" поступило заявление 26-летнего жителя районного центра. Гражданин сообщил, что в период времени с 16:00 04.03.2023 до 01:20 05.03.2023, когда он находился гостях в компании знакомых в соседнем доме, у него пропали денежные средства в сумме 6 000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской поллиции.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что в квартире в указанный период времени находилось 8 человек. Подозрение пало на 18-летнюю жительницу Долинска.

Выяснилось, что ещё до начала застолья, последняя приметила, как потерпевший, расплатившись в магазине, положил во внутренний карман куртки 2 купюры номиналом 5000 и 1000 рублей. Улучив подходящий момент, она похитила указанную сумму и ушла. В дальнейшем решила придержать деньги при себе, не спешила их тратить. В результате после разоблачения, похищенное было возращено потерпевшему.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.