Молодая сахалинка украла деньги, но тратить их не стала
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
5 марта в ОМВД России по городскому округу "Долинский" поступило заявление 26-летнего жителя районного центра. Гражданин сообщил, что в период времени с 16:00 04.03.2023 до 01:20 05.03.2023, когда он находился гостях в компании знакомых в соседнем доме, у него пропали денежные средства в сумме 6 000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской поллиции.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что в квартире в указанный период времени находилось 8 человек. Подозрение пало на 18-летнюю жительницу Долинска.
Выяснилось, что ещё до начала застолья, последняя приметила, как потерпевший, расплатившись в магазине, положил во внутренний карман куртки 2 купюры номиналом 5000 и 1000 рублей. Улучив подходящий момент, она похитила указанную сумму и ушла. В дальнейшем решила придержать деньги при себе, не спешила их тратить. В результате после разоблачения, похищенное было возращено потерпевшему.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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