74-летнего сахалинца, насмерть сбившего женщину на пешеходном переходе, будут судить

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Холмскому городскому округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 74-летнего жителя города Холмска в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Так, 2 августа 2022 года фигурант, управляя технически исправным автомобилем, двигался по мокрой асфальтированной дороге федерального значения Южно-Сахалинск – Холмск со скоростью 70 км/ч в условиях светлого времени суток, пасмурной погоды.

Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу с установленными дорожными знаками «Пешеходный переход», водитель, имея объективную возможность обнаружить опасность для своего дальнейшего движения в виде пешехода, которая подошла к переходу, остановилась и, имея преимущество в движении, стала пересекать проезжую часть, проявил преступную небрежность. Обвиняемый продолжил движение, своевременных мер к снижению скорости вплоть до полной остановки не предпринял и не уступил дорогу пешеходу.

В результате нарушения требований Правил дорожного движения водитель совершил наезд на пешехода.

В результате ДТП пешеход получил травмы несовместимые с жизнью.

Таким образом, своими неосторожными действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 264 УК РФ – нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.