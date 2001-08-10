74-летнего сахалинца, насмерть сбившего женщину на пешеходном переходе, будут судить
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по Холмскому городскому округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 74-летнего жителя города Холмска в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Так, 2 августа 2022 года фигурант, управляя технически исправным автомобилем, двигался по мокрой асфальтированной дороге федерального значения Южно-Сахалинск – Холмск со скоростью 70 км/ч в условиях светлого времени суток, пасмурной погоды.
Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу с установленными дорожными знаками «Пешеходный переход», водитель, имея объективную возможность обнаружить опасность для своего дальнейшего движения в виде пешехода, которая подошла к переходу, остановилась и, имея преимущество в движении, стала пересекать проезжую часть, проявил преступную небрежность. Обвиняемый продолжил движение, своевременных мер к снижению скорости вплоть до полной остановки не предпринял и не уступил дорогу пешеходу.
В результате нарушения требований Правил дорожного движения водитель совершил наезд на пешехода.
В результате ДТП пешеход получил травмы несовместимые с жизнью.
Таким образом, своими неосторожными действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 264 УК РФ – нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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