Следственный комитет проверит информацию о нападении собак на 14-летнюю девочку в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области организовано проведение доследственной проверки информации о нападении безнадзорной собаки на 14-летнюю девочку в районе дома по ул. Вокзальной в областном центре, рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном кимитете.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в ходе проведения проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за надлежащее исполнение полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, а также приняты меры профилактического характера.