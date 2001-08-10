Тихоокеанское
информационное агентство
1 Февраля 2023
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Следственный комитет проверит информацию о нападении собак на 14-летнюю девочку в Южно-Сахалинске
16:29, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Следственный комитет проверит информацию о нападении собак на 14-летнюю девочку в Южно-Сахалинске

Следственный комитет проверит информацию о нападении собак на 14-летнюю девочку в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области организовано проведение доследственной проверки информации о нападении безнадзорной собаки на 14-летнюю девочку в районе дома по ул. Вокзальной в областном центре, рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном кимитете.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в ходе проведения проверки будет дана оценка действиям  должностных лиц, ответственных за надлежащее исполнение полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, а также приняты меры профилактического характера.

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