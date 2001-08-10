На Сахалине сын угнал у матери автомобиль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по городскому округу "Долинский" поступило сообщение от 40-летней местной жительницы о том, что со двора дома, расположенного по улице Комсомольской, был угнан принадлежащий ей кроссовер, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

На место незамедлительно выдвинулись сотрудники полиции, которые в ходе проверочных мероприятий установили, что к угону причастен сын потерпевшей. Молодой человек ранее уже неоднократно брал транспортное средство без ведома и разрешения матери, в этот раз женщина решила обратиться в полицию.

В результате последовавших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили место нахождение 17-летнего подозреваемого. Он был в гостях у товарища. Автомобиль изъят, а сам молодой человек доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства