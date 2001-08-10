Вылов лососей на Камчатке в 4,5 раза меньше, чем два года назад

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке к 30 июня выловили 2 450 тонн рыбы. Это 1,5 % от объёма возможного вылова, показатель которого обозначен в 166 979 тонн, сообщает ИА "Кам 24", ссылаясь на Северо-Восточное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.

Объём вылова заметно меньше, чем был в 2022 году, когда к концу июня выловили больше 11 734 тонн рыбы.

Сейчас в рамках промышленного рыболовства добыто 2 324 тонны; основной промысел осуществлялся в Петропавловско-Командорской подзоне, добыто 1 633 тонны.

Основная доля вылова – 87 % – приходится на усть-камчатскую нерку, вылов которой составил 1 418 тонн. Также добыто 163 тонны чавычи, 36 тонн кеты и менее тонны горбуши (548 килограммов).

В Карагинской подзоне промысел открыт с 15 июня. За это время добыто 292 тонны нерки, 277 тонн горбуши, 22 тонны кеты и 13 тонн чавычи.

На Западном побережье с 20 июня начался промысел в Тигильском районе. Здесь наловили 43 тонны нерки, 19 тонн кеты и 4 тонны горбуши. Основной промысел начнётся с 11 июля, на морской акватории и на реках, за исключением реки Озерной, где вылов стартовал с 1 июля. На морской приустьевой акватории бассейна Озерной лов начнётся 15 июля.

Что касается Чукотского автономного округа, то здесь добыча идёт в Западно-Беринговоморской зоне. К 30 июня текущего года в рамках промышленного рыболовства добыто 9,780 тонны нерки. В 2022 году на аналогичную дату вылов составлял 134,650 тонны нерки.