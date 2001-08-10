Вылов лососей на Камчатке в 4,5 раза меньше, чем два года назад
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Камчатке к 30 июня выловили 2 450 тонн рыбы. Это 1,5 % от объёма возможного вылова, показатель которого обозначен в 166 979 тонн, сообщает ИА "Кам 24", ссылаясь на Северо-Восточное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.
Объём вылова заметно меньше, чем был в 2022 году, когда к концу июня выловили больше 11 734 тонн рыбы.
Сейчас в рамках промышленного рыболовства добыто 2 324 тонны; основной промысел осуществлялся в Петропавловско-Командорской подзоне, добыто 1 633 тонны.
Основная доля вылова – 87 % – приходится на усть-камчатскую нерку, вылов которой составил 1 418 тонн. Также добыто 163 тонны чавычи, 36 тонн кеты и менее тонны горбуши (548 килограммов).
В Карагинской подзоне промысел открыт с 15 июня. За это время добыто 292 тонны нерки, 277 тонн горбуши, 22 тонны кеты и 13 тонн чавычи.
На Западном побережье с 20 июня начался промысел в Тигильском районе. Здесь наловили 43 тонны нерки, 19 тонн кеты и 4 тонны горбуши. Основной промысел начнётся с 11 июля, на морской акватории и на реках, за исключением реки Озерной, где вылов стартовал с 1 июля. На морской приустьевой акватории бассейна Озерной лов начнётся 15 июля.
Что касается Чукотского автономного округа, то здесь добыча идёт в Западно-Беринговоморской зоне. К 30 июня текущего года в рамках промышленного рыболовства добыто 9,780 тонны нерки. В 2022 году на аналогичную дату вылов составлял 134,650 тонны нерки.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:58 Сегодня На Сахалине сотрудница бюджетного учреждения благодаря махинациям получила более 250 тысяч рублей
09:10 Сегодня Вылов лососей на Камчатке в 4,5 раза меньше, чем два года назад
11:10 Сегодня 20 тысяч цветов сегодня будут высажены в Южно-Сахалинске
12:13 Сегодня На мемориале Славы в Южно-Сахалинске проведут техническое обслуживание оборудования Вечного огня
- 03:42 28 Июня Что такое страховые споры
- 07:29 27 Июня Фрезерная обработка металла: особенности и функциональные возможности
- 07:39 27 Июня Виды кассовой ленты
15:54 27 Июня Сахалинские полицейские раскрыли кражу из дачного домика
Выбор редакции
- 11:35 Вчера Представители ТОС Южно-Сахалинска презентовали проекты по благоустройству территорий
- 14:51 2 Июля В Южно-Сахалинске открылась выставка "…Мудрая книга – помощник в семье"
- 16:55 1 Июля В аэровокзале "Южно-Сахалинск" открылась выставка "Нивхский алфавит: Живые страницы"
- 11:47 1 Июля Выставка "Сахалинская книга А. П. Чехова в искусстве" открылась в Благовещенске
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?