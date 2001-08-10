Тихоокеанское
информационное агентство
15 Сентября 2022
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Перекресток улиц Комсомольской и Пуркаева в Южно-Сахалинске закроют для дорожных работ
09:40, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине воитель, не справившись с управлением, вылетел в кювет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 14 сентября в районе 285 км автодороги «Невельск - Томари - аэропорт «Шахтерск» 52-летний водитель, управляя легковым автомобилем «Honda Fit», не справился с управлением транспортным средством и допустил съезд в левый придорожный кювет с последующим опрокидыванием, рассказали ТИА "Острова" в региональной автоинспекции.

В результате ДТП водитель получил травмы. По данному факту проводится проверка.

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