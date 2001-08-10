Тихоокеанское
информационное агентство
21 Июля 2022
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09:49, | Новости происшествий Сахалина и Курил

546 аварий с начала года спровоцировали неуступчивые водители на Сахалине

546 аварий с начала года спровоцировали неуступчивые водители на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала года неуступчивость водителей спровоцировало 546 дорожно-транспортных происшествий. в 32 случаях участникам автоаварий понадобилась помощь врачей, в 4 ДТП жизни пострадавших спасти не удалось, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

Госавтоинспекция напоминает! На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной, независимо от направления их дальнейшего движения.

На перекрестке равнозначных дорог автомобилист обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа.

 

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