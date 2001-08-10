546 аварий с начала года спровоцировали неуступчивые водители на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С начала года неуступчивость водителей спровоцировало 546 дорожно-транспортных происшествий. в 32 случаях участникам автоаварий понадобилась помощь врачей, в 4 ДТП жизни пострадавших спасти не удалось, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.
Госавтоинспекция напоминает! На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной, независимо от направления их дальнейшего движения.
На перекрестке равнозначных дорог автомобилист обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:01 Сегодня На Сахалине предприятие выплатило работникам зарплату только после вмешательства прокуратуры
09:49 Сегодня 546 аварий с начала года спровоцировали неуступчивые водители на Сахалине
- 10:11 Сегодня Отключения воды в Южно-Сахалинске планируются 25 и 26 июля
15:47 Сегодня Сахалинские онкологи совершенствуют навыки проведения малоинвазивных операций
16:07 15 Июля Сергей Надсадин обсудил ход капитального ремонта двора с жителями дома по ул. 3-й Набережной
- 16:10 15 Июля С 1 по 10 августа Южно-Сахалинск отключат от горячей воды
- 17:41 15 Июля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу
19:09 15 Июля На демографической конференции в ДВ обсудили привлекательность Сахалина для переезда
16:01 24 Июня Сахалинка по вещам опознала в останках рыбака своего супруга, утонувшего в 2008 году
09:55 1 Июля Многодетным семьям Южно-Сахалинска подарили микроволновку и ноутбук
10:51 24 Июня На Украине погибли майор и старший сержант с Сахалина
12:49 1 Июля Почти 1000 квартир в Анивском районе сдадут в этом году
Выбор редакции
- 12:07 Сегодня Воспитатель с Шикотана представит Сахалинскую область в финале конкурса профессионального мастерства
- 11:01 Вчера Водный фестиваль состоится на Сахалине на пляже Солнечный 24 июня
- 14:55 19 Июля 23 июля в городском парке Южно-Сахалинска состоится "Семейный экопикник"
- 12:02 19 Июля Сахалинских пенсионеров учат отличать фальшивые купюры от настоящих
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?