На Сахалин привезли токсичный комбикорм из Амурской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

При проведении исследований пробы от партии полноценного комбикорма для птиц производителя из Амурской области специалисты Сахалинского филиала Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора выявили нарушение ГОСТ "Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения общей токсичности", рассказали ТИА "Острова" в Управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

В результате лабораторных испытаний в пробах, отобранных от партии комбикорма на птицефабрике в Южно-Сахалинске, установлен положительный результат по показателю "общая токсичность экспресс-метод на простейших".

Общая токсичность характеризует содержание токсичных веществ выше допустимого уровня, которое может вызвать заболевание или гибель животных и птицы. Отравления вызывают отдельные ядовитые растения, ядовитые семена, кормовые средства с известными токсическими свойствами при их неправильном применении, а также корма, загрязненные отдельными агрохимикатами.

Основной мерой по профилактике токсикозов в животноводстве и птицеводстве является контроль качества комбикормовой продукции, в том числе определение ее токсичности.

После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в автоматизированную систему (АС) в области ветеринарии «Веста». Далее сведения срочными донесениями поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные ведомства.

Информация доведена до владельца продукции для предотвращения ее использования.