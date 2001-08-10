Тихоокеанское
информационное агентство
4 Июля 2022
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12:08, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец нашел банковскую карту и пошел за покупками

Сахалинец нашел банковскую карту и пошел за покупками

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделением ОМВД России по ГО "Долинский" завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего сахалинца, обвиняемого в краже с банковского счета, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Следствием установлено, что 9 апреля 2022 г. в вечернее время потерпевший делал покупки в продуктовом магазине. После оплаты на кассе он положил банковскую карту в карман, куда ранее положил мобильный телефон и по дороге из магазина он решил им воспользоваться. Когда он вынимал телефон из кармана, в этот момент выпала и банковская карта. Придя домой, заявитель сразу не обратил внимание на её отсутствие, а на следующее утро увидел на экране уведомления о проведении банковских операций с его счета.

Как выяснили полицейские, карту нашел местный житель и решил ею воспользоваться. Путем бесконтактной оплаты фигурант совершил несколько покупок, каждую на сумму до тысячи рублей. Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ -кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с банковского счета. Ущерб возмещен потерпевшему частично.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

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