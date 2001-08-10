Сахалинец пришел в гости и оокрал хозяев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску было расследовано уголовное дело в отношении 21-летнего, неоднократно судимого сахалинца, обвиняемого в краже с причинением значительного ущерба, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Следствием установлено, что 15 января 2022 года обвиняемый находился в гостях у своей знакомой, совместно с которой и с её гражданским мужем распивал спиртные напитки. Чуть позже к ним присоединилась соседка, и они продолжили употреблять алкоголь. При этом у вновь прибывшей гостьи при себе имелся планшет. Ближе к полуночи гости и хозяева стали устраиваться на ночлег. Так, соседка легла в одной комнате, а хозяева устроились в другой. Вскоре в комнату к последним заглянул обвиняемый и спросил, где находится планшет под предлогом того, что якобы владелица просила его ей принести. Хозяйка отдала планшет парню и уснула.

Фигурант, поместив девайс в карман своей куртки, скрылся. Выйдя на улицу, он снял с планшета чехол и увидел там банковскую карту, СИМ-карту, а также флэш-накопитель с объемом памяти 2 Гб.

Молодой человек сел в автобус следованием до центра Южно-Сахалинска и произвел оплату проезда чужой кредиткой. В районе комиссионного магазина на улице Ленина, обвиняемый решил выйти из автобуса и попробовать продать девайс.

Приемщик в комиссионке осмотрел товар и принял у продавца без документов планшет за 1 500 рублей. После этого фигурант отправился в хостел, где временно проживал. Сев в автобус, он хотел вновь произвести оплату за транспортные услуги чужой кредиткой, но карточка уже была заблокирована. Тогда оплатил деньгами, полученными от продажи похищенного планшета. По приезду в хостел, он также оплатил услуги проживания с тех же вырученных со сбыта краденного имущества, денежных средств. Вечером обвиняемый вернулся к своей знакомой и отдал ей банковскую карту и СИМ-карту, с просьбой передать владелице.

Сумма ущерба для потерпевшей является значительной. Она составила 8500 рублей.

Таким образом, гражданин совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Свою вину гражданин признал полностью, а также частично возместил материальный ущерб.

По данному уголовному делу вынесен приговор.