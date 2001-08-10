Сахалинские пограничники спасли рыбаков в тонущей шхуны

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

23 июня 2022 года в Татарском проливе экипаж пограничного сторожевого корабля "Холмск" спас рыбаков с тонущего судна, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

Ранним утром в Пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области поступил сигнал о терпящей бедствие рыболовецкой шхуне "Орион". На борту находилось четыре человека, в корпус шхуны активно поступала забортная вода. Средств спасения и свето-шумовых средств для подачи сигналов бедствия на судне не оказалось.

Сторожевой корабль Пограничного управления незамедлительно выдвинулся в район бедствия и приступил к поиску экипажа. Поиск затруднялся сложными метеоусловиями и нулевой видимостью из-за сильного тумана.

В результате поисковых мероприятий пограничникам удалось обнаружить и поднять на борт ПСКР "Холмск" весь экипаж РШ "Орион". В настоящее время жизни и здоровью потерпевших ничего не угрожает, экипаж доставляется в порт Советская Гавань.

В ходе спасательной операции рыболовецкое судно спасти не удалось, шхуна опрокинулась и затонула. Следов разлива нефтепродуктов на месте крушения судна не обнаружено.

Точную информацию о районе бедствия пограничники получили благодаря уведомлению подразделения Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области со стороны владельца судна о выходе шхуны из пункта базирования, что и определило успех операции по спасению экипажа.