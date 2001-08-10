Сахалинка, убившая знакомого, получила 8 лет лишения свободы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Вступил в силу приговор Анивского районного суда по уголовному делу в отношении жительницы г. Анивы, которая признана виновной в убийстве, рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре
Судом первой инстанции установлено, что 22.05.2021 в дневное время, осужденная, находясь в своей квартире по ул. Комсомольской в г. Аниве, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, нанесла потерпевшему один удар ножом в грудную клетку. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия. После совершенного преступления осужденная переместила тело потерпевшего из квартиры в подъезд, приняла мера к сокрытию следов преступления.
Государственный обвинитель с учетом доказательств, обстоятельств преступления, предложил суду признать указанное лицо виновным и назначить наказание в виде реального лишения свободы на длительный срок. Суд с предложением гособвинителя согласился, назначил наказание в виде
8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Осужденная, не признавая себя виновным в убийстве потерпевшего, обжаловала приговор суда в апелляционную инстанцию, приведя доводы о суровости наказания.
По итогам изучения материалов дела, с учетом мнения прокурора о доказанности вины осужденной и справедливости назначенного ей наказания, суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения.
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