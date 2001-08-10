Тихоокеанское
информационное агентство
23 Февраля 2022
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14:40, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

У юго-восточного побережья Сахалина ожидаются торошение и деформация припая

У юго-восточного побережья Сахалина ожидаются торошение и деформация припая

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

23 февраля в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина, под воздействием проникающих волн зыби возможна деформация и торошение припая. Выходить на лед опасно, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

Не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску. Задумайтесь о своих родных и близких. Актуальную информацию о ледовой обстановке в Сахалинской области вы можете уточнить на сайте Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

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