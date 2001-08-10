Тихоокеанское
информационное агентство
15 Января 2022
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В Южно-Сахалинске прекращено движение городских автобусов
16:13, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

15 и 16 января на территории Южно-Сахалинска прогнозируется лавиноопасность

15 и 16 января на территории Южно-Сахалинска прогнозируется лавиноопасность

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Лавинная опасность 15 и 16 января 2022 года, по данным Управления по делам ГОиЧС Южно-Сахалинска, прогнозируется на территории городского округа, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Это касается сел, входящих в городской округ и расположенных вблизи гористой местности. Жителям напоминают, что сход снежных масс может привести к чрезвычайным ситуациям, увеличению количества ДТП, затруднению в работе автомобильного транспорта. Необходимо соблюдать правила безопасности и быть осторожными.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону — 112.

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