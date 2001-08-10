Тихоокеанское
информационное агентство
13 Января 2022
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16:04, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Циклон остается на Сахалине и 14 января: под его воздействием 16 районов

Циклон остается на Сахалине и 14 января: под его воздействием 16 районов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

14 января на территории Поронайского, Охинского, Ногликского, Александровск-Сахалинского, Смирныховского, Тымовского Углегорского, Макаровского, Томаринского, Долинского, Холмского, Невельского, Анивского, Корсаковского и Южно-Сахалинского районов прогнозируется снег (3-6 мм), местами сильный снег (7-19 мм), ветер 15-20 м/с, метель, на западном побережье ветер 22-27 м/с, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Кроме этого, 14 января на территории Северо-Курильского района прогнозируются сильные осадки (4-14 мм), ветер ночью 23-28 м/с, днем 17-22 м/с, метель, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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