Сахалинец будет осужден за грабеж

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя села Ново-Троицкое, обвиняемого в совершении грабежа, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что фигурант, будучи в состоянии алкогольного опянения, узнал в ходе общения со своим соседом по общежитию, что некая девушка ранее взяла у последнего сотовый телефон и до сих пор не вернула. В связи с этим он собирается встретиться с ней. Фигурант решил отправиться с соседом за компанию. Прибыв на место, девушка вышла на улицу и молодой человек начал с ней разговаривать.

Далее обвиняемый тоже начал разговор с девушкой и попросил её вернуть аппарат своему знакомому, после чего выхватил у нее из рук её мобильный телефон и заявил, что вернет гаджет, когда та вернет чужой сотовый. После чего с места преступления скрылся.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.