Сахалинец расплачивался украденной кредиткой, пока не потерял ее
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя областного центра, обвиняемого в совершении двух краж смартфонов, а также в попытке хищения крупной суммы денег с банковского счета, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что обвиняемый в день совершения преступления устроился работать на автомойку, расположенную в районе улицы Сахалинской. Находясь на рабочем месте, фигурант увидел в шиномонтажном боксе оставленный без присмотра сотовый телефон. Оглянувшись по сторонам и убедившись, что рядом никого нет, злоумышленник похитил устройство. Позже он сдал смартфон в ломбард, выручив за него три тысячи рублей. Ущерб, причиненный владельцу устройства, составил 20 тысяч рублей.
Спустя примерно две недели фигурант пришел в гости к своей знакомой, где они совместно стали употреблять спиртное. Спустя какое-то время, потерпевшая легла спать, чем и воспользовался злоумышленник. Он взял телефон девушки и положил его себе в карман. На выходе из квартиры он обнаружил в куртке потерпевшей принадлежащую ей банковскую карту и похитил кредитку. После этого злоумышленник покинул квартиру. В телефоне в разделе сообщений он увидел смс от банка о нахождении на счете знакомой 137 тысяч рублей. Впоследствии фигурант продал смартфон за 1 тысячу рублей, а с кредитки похитил более 25 тысяч рублей. Он расплачивался ей при оплате покупок в различных торговых точках. Злоумышленник планировал похитить все деньги со счета, но довести до конца задуманное ему не удалось, так как позже он потерял украденную банковскую карту.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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