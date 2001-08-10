В Макаровском районе на рыбном заводе потушен пожар

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 27 октября в диспетчерскую Макаровской пожарной части поступило сообщение о пожаре в селе Новое, рассказали ТИА "Острова" в пресс-служба ОКУ "Управление ППС".

Пожарные прибыли на место в 20.31. К этому моменту открытым пламенем горели бытовки и складируемые между ними орудия лова. Площадь пожара составила 1200 квадратных метров. Пожар локализовали в 21.50, а полностью ликвидировали в 00.30.

В тушении пожара были задействованы 11 огнеборцев и 3 единицы техники. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.