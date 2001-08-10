Сахалинцы познакомились в интернете с мужчиной. чтобы избить его и ограбить

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следователями следственной части Следственного управления УМВД России по Сахалинской области окончено расследование уголовного дела по обвинению четверых граждан в разбойном нападении.

В ходе расследования установлено, что в конце декабря прошлого года 24-летний житель Корсакова, будучи в состоянии алкогольного опьянения, предложил своим троим знакомым 1999 и 1998 годов рождения, познакомиться в интернете с каким-либо мужчиной. В дальнейшем назначить ему встречу в безлюдном месте, после чего напасть на него и побить, чтобы похитить его имущество. На данное предложение они согласились, вступив между собой в сговор и решив действовать по обстановке, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Обвиняемый в целях реализации задуманного познакомился в сети с 48-летним гражданином и договорился с ним о встрече в посёлке Мицулевка Анивского района. Фигуранты направились ночью на место встречи на иномарке, принадлежащей одному из них. По приезду они заметили на обочине дороги автомобиль "КамАЗ", в котором находился потерпевший.

Злоумышленники обсудили между собой дальнейшие действия, согласно которым один из них сел в кабину спецавтомобиля и попросил водителя проехать в посёлок. На месте пассажир попытался вытащить его из автомобиля, но получил сопротивление. В итоге оба выпали из кабины. Тогда двое фигурантов подбежали к ним и стали избивать потерпевшего, пока четвёртый наблюдал за обстановкой.

Опасаясь быть изобличёнными в совершении преступления, они решили перевезти потерпевшего в более безлюдное место. Мужчину, который из-за нанесённых ему ударов не мог сопротивляться, посадили в легковой автомобиль. Добравшись до подходящего места, злоумышленники вытащили заявителя из салона и продолжили избиение.

В дальнейшем они забрали у мужчины сотовый телефон стоимостью шесть тысяч рублей, денежные средства в сумме 3500 рублей и "КамАЗ" стоимостью 300 тысяч рублей с документами на него.

Двое фигурантов высадили потерпевшего на участке автодороги Южно-Сахалинск – Корсаков, где ему в дальнейшем оказал помощь проезжавший мимо гражданин. В это время двое других злоумышленников направились к спецтранспорту, чтобы отогнать его. Ввиду отсутствия навыков управления тяжелой техникой, неопытный водитель не смог перегнать автомобиль.

Таким образом, указанные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, напали на потерпевшего, применив в отношении него насилие опасное для жизни и здоровья, открыто похитив имущество последнего на общую сумму 309 500 рублей, причинив ему материальный ущерб в крупном размере.

Причастные к данному деянию граждане были задержаны в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД области во взаимодействии с коллегами отделов МВД по Анивскому и Корсаковскому районам.