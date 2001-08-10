Единая Россия получила первую строку в избирательном бюллетене на выборах в Госдуму
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В процедуре принял участие член президиума Центрального совета сторонников «Единой России», сенатор, Герой России Александр Карелин.
«Главное в избирательной кампании – соблюдать правила, честно проходить все положенные процедуры и обеспечивать легитимный результат. Оставаться ответственными и требовательными к себе и своей работе с людьми», — уверен он.
По его словам, главное в политической борьбе — не определенный номер в избирательном бюллетене, а честность и ответственность перед людьми.
Член Высшего совета «Единой России», Герой России (позывной «Струна») Владислав Головин отметил, что содержательная программа партии, ее реальные дела и достижения, работа с гражданами на местах всегда важнее места в бюллетене.
«Как в соревнованиях по плаванию, в которых я принимаю участие, не важно на какой дорожке ты плывешь — главное показать результат. Мы формируем Народную программу развития страны на основе предложений жителей России, их потребностей и чаяний. И самое главное, что мы несем ответственность за нашу работу перед людьми», — заявил он.
Участниками жеребьевки стали 11 политических партий, федеральные списки кандидатов которых ранее прошли регистрацию.
«Первая строка в избирательном бюллетене — у Единой России. Это, безусловно, знаковый момент: впервые наша партия получает этот номер, и я считаю это очень символичным. Жеребьевка — это всегда лотерея, и ЦИК во главе с Эллой Александровной Памфиловой неоднократно доказывала, что процедура проходит максимально прозрачно и открыто. Тот факт, что шар с первым номером вытянул трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин — это красивая история. Наш прославленный спортсмен всегда был символом воли и победы, и такое приятное совпадение добавляет всем партийцам позитивного настроя. Мы прекрасно помним, что последние два цикла первый номер был у другой партии, и это никому не мешало работать. Для Единой России важно не место в бюллетене, а содержание нашей программы и реальные дела в регионах. Люди голосуют не за цифру, а за результат и доверие. Но, согласитесь, начинать ключевой этап избирательной кампании с такого позитивного символического жеста — всегда приятно. Это добавляет настроения нашей команде перед стартом, но расслабляться мы не собираемся. Нам есть что сказать избирателям, и мы готовы жестко и честно бороться за каждый голос, с какого бы номера мы ни начинали», — прокомментировала руководитель РИК Сахалинского регионального отделения Единой России Ирина Киселева.
Напомним, на первом этапе XXIII Съезда Единой России, который состоялся 28 июня в Москве с участием Президента Владимира Путина, партия выдвинула кандидатов в депутаты Госдумы IX созыва — более 600 человек.
В пятерку лидеров списка вошли: министр иностранных дел России Сергей Лавров; мэр Москвы Сергей Собянин; Герой России, заместитель гендиректора ВГТРК Евгений Поддубный; уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова; Герой России, начальник Главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Владислав Головин.
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