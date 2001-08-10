На Сахалине к выборам президента привяжут голосование по благоустройству

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

15-17 марта жители Сахалинской области примут решение, какие территории в городах и селах следует благоустроить в следующем году. Сделать свой выбор каждый житель региона сможет на одном из 145 пунктов для голосования, уточнили ТИА "Острова" в областном правительстве.

- Голосование – это самый эффективный инструмент прямой связи между людьми и властью. Люди знакомятся со списком территорий, которые можно благоустроить, и делают свой выбор. Сами решают, как должны меняться их города и села. А мы их желания реализуем. Такой подход дает нам возможность максимально точно реагировать на запросы сахалинцев и курильчан, - сказал губернатор Валерий Лимаренко.

В этом году на голосовании будут представлены 44 территории. Больше всего предложений выдвинул Южно-Сахалинск: восемь общественных пространств. Макаровский и Александровск-Сахалинский районы предложили по три проекта, остальные муниципальные образования - по два.

- Радует, что активные люди сами включаются в работу даже на этапе отбора предложений. Высказывают свое мнение о том, какую территорию выставить на голосование. Так, к примеру, в Южно-Сахалинске четыре варианта из восьми предложили горожане, - отметила министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна.

По традиции муниципальные образования, жители которых будут голосовать наиболее активно, поощрят. На протяжении последних нескольких лет районы, оказавшиеся в числе передовиков, получают возможность благоустроить не одну, а несколько территорий.