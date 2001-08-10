Почти 1000 кандидатов в депутаты поборются за доверие сахалинцев и курильчан на сентябрьских выборах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области через несколько дней стартуют выборы депутатов в 11 районах и довыборы в облдуму. Всего на островах будут работать 155 участковых избирательных комиссий. На них за голоса избирателей поборются порядка 980 кандидатов.
Подробности голосования в прямом эфире Центру управления регионом Сахалинской области рассказала председатель регионального избиркома Виктория Черкасова.
- На муниципальных выборах конкуренция между кандидатами традиционно выше. В этом году за голоса избирателей будут бороться почти 1000 кандидатов. Это достаточно высокий уровень конкуренции, сопоставимый с прошлым крупным электоральным циклом в 2018 году. Выборы в районах там всегда интригующие, потому люди друг друга знают, фактически идут выбирать соседа. Серьезных конфликтных ситуаций в муниципальных образованиях пока зафиксировано не было. Комиссии свою организационную часть работы выполняют, на местах будет вестись активное наблюдение, - отметила глава избиркома.
За прозрачностью избирательного процесса проследят представители кандидатов, партий и общественники. Так только в Углегорском районе в предвыборной гонке участвует 8 политический партий, каждая из них вправе выдвинуть свои наблюдателей, и это не считая тех, кого направят на участки кандидаты. Безопасность на территории мест для голосования обеспечат правоохранители. А для профилактики правонарушений на местах установят металлодетекторы.
Также все сотрудники избирательных комиссий прошли обучение по изменениям в избирательном законодательстве. Дополнительно им рассказали, как вести себя в стрессовых и конфликтных ситуациях. Или при обнаружении испорченного бюллетеня.
- Испорченный бюллетень - это тот, который избиратель испортил намеренно или не намеренно. Некоторые просто перечеркивают лист. Естественно, при подсчете голосов эти бюллетени кладутся в отдельную стопку и не учитываются, - рассказала Виктория Черкасова.
Глава избиркома добавила, что в регионе с этого года реализуют пилотный проект "Мобильная УИК". С помощью специального приложения на планшетах и смартфонах члены избирательных комиссий рассказывают жителям островной столицы о дате выборов, местах их проведения, времени работы и контактах УИК. Программу пока тестируют - в случае успеха ее будут полноценно применять в будущих избирательных кампаниях во всех регионах России.
Всю предвыборную неделю помощь в поиске нарушений оказывает Центр управления регионом Сахалинской области. Сотрудники организации фиксируют обращения жителей региона и направляют в профильные ведомства, в том числе в избирком.
- Наши специалисты регулярно мониторят социальные сети на предмет выявления возможных нарушений и жалоб со стороны избирателей и кандидатов. Однако на данный момент ни одного подобного подтвержденного факта зафиксировано не было, - рассказал руководитель Центра управления регионом Сахалинской области Константин Конарев.
Запись прямого эфира доступна на странице Центра управления регионом Сахалинской области https://vk.cc/cqD2cH
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