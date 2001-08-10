18 августа в Южно-Сахалинске откроются 82 избирательных участка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Избирательные участки Южно-Сахалинска готовятся к открытию, сообщили ТИА «Острова» в городской администрации. С 18 августа на территории городского округа начнут свою работу 82 участка.

В единый день голосования 11 сентября 2022 года в Российской Федерации пройдут избирательные кампании различного уровня. В Южно-Сахалинске состоятся выборы депутатов Сахалинской областной думы восьмого созыва и дополнительные выборы депутата Городской Думы Южно-Сахалинска шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 20.

Для удобства горожан и создания дополнительных возможностей реализации избирательных прав граждан голосование будет проходить три дня подряд – 9, 10 и 11 сентября 2022 года.

В настоящее время администрацией Южно-Сахалинска проводится подготовка избирательных участков и помещений для голосования к проведению выборов. Найти свой избирательный участок по адресу регистрации можно при помощи специального сервиса: http://cikrf.ru/digital-services/naydi-svoy-izbiratelnyy-uchastok/

Дополнительная информация о выборах депутатов Сахалинской областной думы восьмого созыва представлена на сайте http://www.sakhalin.izbirkom.ru. Кроме того, для жителей работает «горячая линия»: 8 (4242) 67-23-17.