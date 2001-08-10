За выборами в областную думу на Сахалине будут пристально следить

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Общественники проследят за выборами в Сахалинскую областную думу, сообщили ТИА «Острова» в центре управления регионом

по Сахалинской области. Соответствующее соглашение подписали в Южно-Сахалинске.

Соглашение о наблюдении за грядущими выборами заключили шесть островных общественных организаций. Председатель Общественной палаты Сахалинской области и руководители известных в регионе организаций поставили подпись под документом 4 августа. Установление партнёрских отношений, сообщает Общественная палата, поможет реализации права граждан на проведение наблюдения за выборами депутатов областной думы восьмого созыва.

Среди подписавших соглашение активистов известные сахалинцам и курильчанам люди: председатель областного общественного движения «Сахалинская гвардия» Николай Бондаренко, председатель областного союза организаций профсоюзов Александр Кознов, председатель областного совета ветеранов Зинаида Гльоговер, президент Торгово-промышленной палаты Сахалинской области Галина Дзюба, президент региональной общественной организации «Сахалинские корейцы» Оксана Пак, а также председатель Общественной палаты Сахалинской области Владимир Иконников.

Выборы в областную думу продлятся три дня – с 9 по 11 сентября. Общественные наблюдатели будут работать на каждом из почти 300 избирательных участках. Среди подавших заявление активистов немало опытных наблюдателей, ранее уже выполнявших эту работу.