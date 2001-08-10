За выборами в областную думу на Сахалине будут пристально следить
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Общественники проследят за выборами в Сахалинскую областную думу, сообщили ТИА «Острова» в центре управления регионом
по Сахалинской области. Соответствующее соглашение подписали в Южно-Сахалинске.
Соглашение о наблюдении за грядущими выборами заключили шесть островных общественных организаций. Председатель Общественной палаты Сахалинской области и руководители известных в регионе организаций поставили подпись под документом 4 августа. Установление партнёрских отношений, сообщает Общественная палата, поможет реализации права граждан на проведение наблюдения за выборами депутатов областной думы восьмого созыва.
Среди подписавших соглашение активистов известные сахалинцам и курильчанам люди: председатель областного общественного движения «Сахалинская гвардия» Николай Бондаренко, председатель областного союза организаций профсоюзов Александр Кознов, председатель областного совета ветеранов Зинаида Гльоговер, президент Торгово-промышленной палаты Сахалинской области Галина Дзюба, президент региональной общественной организации «Сахалинские корейцы» Оксана Пак, а также председатель Общественной палаты Сахалинской области Владимир Иконников.
Выборы в областную думу продлятся три дня – с 9 по 11 сентября. Общественные наблюдатели будут работать на каждом из почти 300 избирательных участках. Среди подавших заявление активистов немало опытных наблюдателей, ранее уже выполнявших эту работу.
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