В Сахалинской области на 11 сентября назначены выборы депутатов областной думы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская областная Дума на своем заседании 9 июня 2022 года назначила выборы депутатов Сахалинской областной Думы восьмого созыва на 11 сентября 2022 года, сообщается в телеграмм-канале областного избиркома.
Избирательная кампания в Сахалинской области стартовала.
В Сахалинскую областную Думу восьмого созыва будут избраны 28 депутатов сроком на пять лет, из которых 18 депутатов по одномандатным избирательным округам, 10 депутатов по единому избирательному округу по спискам политических партий.
Кроме этого, в Единый день голосования в Сахалинской области планируется проведение муниципальных выборов депутатов в Собрания Корсаковского городского округа, Поронайского городского округа, Северо-Курильского городского округа, Томаринского городского округа, дополнительные выборы депутата городского Собрания города Южно-Сахалинска.
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