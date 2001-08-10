"Единая Россия" вместе с экспертами и профильным сообществом выработала предложения по развитию и поддержке предпринимательства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

«Единая Россия» в День российского предпринимательства провела форум «Предпринимательство в новой экономической реальности». Пять дискуссионных площадок форума были посвящены экономической интеграции с Донбассом и освобожденными территориями, повышению эффективности финансовых инструментов поддержки российских предпринимателей, упрощению механизмов контроля и снятию административных барьеров, поддержке технологического и университетского предпринимательства, студенческих стартапов и самозанятых, а также развитию импортозамещения.

Как отметил Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, открывая пленарное заседание форума, поддержка малого и среднего бизнеса остается приоритетным направлением работы партии. Для развития этого направления и реализации положений народной программы в сфере предпринимательства разработан одноименный партпроект.

«Единая Россия» должна выступать проводником всех наиболее важных экономических проектов и использовать для их продвижения своих представителей на всех уровнях. Вместе с первичными и региональными организациями нужно формировать перечень товаров и услуг, которые в первую очередь должны проходить импортозамещение, искать новые рынки. Помогать начинающим предпринимателям проходить через административные преграды. Иначе мы не сможем противостоять той лавине санкций, которая обрушилась на нашу страну», - подчеркнул Дмитрий Медведев.

По его словам, каждый новый пакет санкций против России - это попытка ослабить ее. При этом они дают и новые возможности.

«Нам тоже непросто. Но у нас есть благородная цель - остановить попытки ограничить нашу страну. Поэтому и уход из нашей страны, замораживание активов - это сложные условия, в которых приходится работать. Но мы имеем свои возможности то, что у нас пытаются отнять, - восстановить. Создать новое. Именно поэтому мы все заинтересованы в том, чтобы наладить импортозамещение», - заключил Дмитрий Медведев.

Одна из ключевых площадок форума была посвящена экономической интеграции с Донбассом. Ее провел секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он сообщил, что для активизации работы по этому направлению «Единая Россия» закрепит за каждой территорией Донбасса ответственных депутатов Госдумы и сенаторов, которые займутся гармонизацией законодательства, а также по приглашению партии состоится официальный визит делегации Народного совета ДНР для проведения межпартийных переговоров и встреч со спикерами обеих палат Федерального Собрания.

«Надо уже сейчас решать, как поднимать экономику, запускать предприятия, торговлю, возвращать предпринимательскую активность. Предлагаю рассмотреть возможность создания особой экономической зоны на территории Луганской и Донецкой народный республик. В кратчайшие сроки сформировать номенклатуру товаров. Включить в нее все, что востребовано для восстановления инфраструктуры, внутреннего потребления, что может поставляться на российский рынок, максимально упростить сертификацию таких товаров. Освободить их от уплаты НДС и таможенных пошлин», - сказал секретарь Генсовета.

Чтобы развивать экономическую активность в народных республиках и освобожденных территориях, необходимо упростить процедуры проверок на границе и расширить пропускную способность. Помимо этого - организовать перевалочные хабы в Ростове, Крыму, других приграничных регионах и помочь с доставкой товаров самозанятым и мелким предпринимателям из ЛДНР.

Андрей Турчак также предложил предусмотреть меры по развитию банковской сети, запустить специальные программы долгосрочного «дешевого» кредитования предпринимателей Донбасса и дать возможность проводить платежи без комиссий через любые банки и СБП. Российским предприятиям, которые открывают филиалы в ЛДНР, создают рабочие места для жителей Донбасса и платят им зарплату не менее двух МРОТ, он предложил давать налоговые льготы.

Инициативы получили поддержку Глав обеих народных республик - Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Они также поблагодарили «Единую Россию» за поддержку Донбасса, доставку гумпомощи, оказание медпомощи жителям и работу в налаживании мирной жизни.

Еще одна площадка партийного форума была посвящена ведению предпринимательской деятельности в новой экономической реальности. Участники площадки сошлись во мнении, что приоритетная задача - переход к профилактическому характеру взаимоотношений государства и бизнеса.

«Единая Россия» предлагает ввести отсрочку по исполнительным производствам и мораторий на взыскание исполнительского сбора. Эта мера эффективно работала в пандемию и востребована сейчас. Также мы можем упростить наше налогообложение, будет больше поступлений и проще будет этими вопросами управлять», - сказала, выступая на пленарном заседании первый вице-президент «Опоры России» Марина Блудян.

Она подчеркнула также, что предпринимательское сообщество ждет от «Единой России» и партпроекта «Предпринимательство» контроля за ситуацией в бизнес-сфере и принятия законодательных решений там, где это будет необходимо.

Часть таких решений была выработала участниками другой дискуссионной площадки - «Эффективность финансовых инструментов поддержки». Как отметил гендиректор АО «Костромской завод автокомпонентов» Денис Шмигель, представляя итоги обсуждения, «Единая Россия» предлагает усовершенствовать ряд мер, которые будут способствовать реализации народной программы партии и Правительственного плана развития российской экономики в условиях санкций.

«Единая Россия» также предложила ввести мораторий на штрафы и пени по просроченным платежам в пользу государства и освободить предпринимателей от штрафов в случае, когда выявленные нарушения были устранены во время проверки. Помимо этого - не допускать выплат по погашению процентов и основного долга по еврооблигациям держателям из недружественных стран до полного осуществления таких выплат перед российскими держателями», - сказал Денис Шмигель.

Среди других инициатив - увеличение суммы докапитализации региональных фондов развития промышленности, региональных микрокредитных компаний; повышение предельного размера доходов налогоплательщиков при проведении упрощённой и вменённой систем налогообложения; комплекс мер, направленных на защиту прав параллельных импортёров. Необходимо также повысить пропускную способность и увеличить количество пунктов пропуска через госграницу РФ, в первую очередь, с КНР, что поможет в развитии логистических цепочек.

Немаловажный блок предложений был выработан на площадке «Народное предпринимательство». По ее итогам «Единая Россия» предложила ввести мораторий на проверки для социальных предпринимателей и НКО и снизить ставки налогов для социальных предприятий МСП по упрощенной системе налогообложения, транспортному налогу, налогу на имущество и на землю.

«Для самозанятых «Единая Россия» предлагает предусмотреть возможность на добровольной основе заключать соглашения о страховании с Фондом соцстрахования, что позволит им оформлять пособие по нетрудоспособности, больничный, декретные выплаты», - рассказал ответственный секретарь «Опоры России» по развитию института самозанятых Михаил Рыженков.

Координировать работу по внедрению новых мер поддержки бизнеса будет партпроект «Предпринимательство». Он объединит опыт институтов развития и «Деловой России» и «Опоры России». Это поможет предпринимателям получать все положенные меры поддержки и пользоваться всеми инструментами, которые дает государство.

«Мы должны понимать, что работаем в режиме ограниченного финансового присутствия, поэтому любые предложения по поддержке из федеральных и региональных бюджетов должны быть выверены. На сегодняшний день принят большой пакет изменений в федеральное законодательство. Главнейшая задача в рамках нашего партийного проекта сделать так, чтобы предприниматели четко понимали, куда они могут сегодня обратиться, где они могут получить разъяснения и самое главное – какой инструмент им подходит и как максимально эффективно им воспользоваться», - сказал председатель общественного совета партпроекта, полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Выступая по итогам пленарного заседания форума партии «Предпринимательство в новой экономической реальности», Дмитрий Медведев отметил, что даже в текущих экстремальных условиях нельзя разрушить принципы работы рынка.

«Мы второй госплан не создаем. Рыночные законы должны остаться, с изменениями. Но все-таки общие правила должны оставаться, иначе мы попадем в другую крайность, тогда у нас наступит военный коммунизм - он нам не нужен. Мы современная страна, хотим развиваться по нормальным законам. «Единая Россия» должна помочь в создании единых платформ, в том числе – цифровой», - сказал Дмитрий Медведев.

По итогам форума был утвержден проект резолюции. Он будет доработан участниками и представлен в Правительство и Госдуму.

Региональный координатор проекта «Предпринимательство» партии «Единая Россия» Дмитрий Вдовин рассказал, что на территории Сахалинской области действует целый пакет мер поддержки предпринимателей, как федерального, так и регионального уровня.

«Сегодня очень много видов поддержки для малого и среднего бизнеса: льготное кредитование, финансирование под льготный процент инновационных компаний, федеральная программа льготного кредитования субъектов МСП под 15 и 13,5% годовых, также установлены нулевые ставки НДС и многое другое. Готовимся внести еще ряд предложений. Например, создание региональных венчурных фондов по поддержке стартапов, в том числе на базе региональных корпораций развития. Также предлагаем создавать промышленные кластеры и производственные комплексы, где будет обеспечен льготный доступ малому и среднему бизнесу для организации производств», - сообщил Вдовин.