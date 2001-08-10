В Углегорском районе завершают благоустройство двух новых скверов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Углегорском районе завершаются финальные штрихи по благоустройству двух новых общественных пространств – скверов по улицам Мира в Шахтёрске и Красноармейской в Углегорске. Обе территории выбрали сами жители в ходе Всероссийского рейтингового голосования в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

В Углегорске выполнены работы по замене грунта и устройству тротуара из брусчатки, устроено основание из асфальта, установлены малые архитектурные формы. Дополняют пространство детская площадка и детский игровой комплекс, включающий качалку и балансир. Для удобства отдыхающих размещены скамейки. Кроме того, выполнено озеленение территории – высажена спирея в качестве живого ограждения в количестве 319 кустарников по периметру площадки. Все работы проведены в соответствии со стандартными решениями, применяемыми при благоустройстве скверов.

Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве ЖКХ Сахалинской области, жительница Углегорска Галина Романова поделилась: «Каждый год в нашем городе появляются новые места для комфортного времяпрепровождения. В прошлом году свои скверы появились у жителей улиц Приморской и Победы, в этом году наконец добрались до нас. Теперь гуляем с семьёй с комфортом. Здорово, что наш город преображается, становится привлекательнее и уютнее».

В Шахтёрске благоустроили территорию площадью более 1800 квадратных метров на улице Мира: уложили тротуар из брусчатки, установили бордюры, скамейки, качели и урны. Засеяли газон, высадили кустарники и деревья. Здесь же запустили новый LED-экран. Жители уже оценили новинку – с интересом останавливаются, смотрят, что показывают на экране.

Министр ЖКХ Сахалинской области Дмитрий Аристархов отметил: «Основные строительные работы здесь уже завершены, ещё немного и сквер будет полностью готов. Осталось несколько финальных работ: установить видеонаблюдение и опоры освещения, привести в порядок отдельные детали. Приятно видеть, как преображаются отдельные улицы, скверы и площади в населённых пунктах островного региона. И эти изменения находят отражение не только в сухих цифрах отчётов, но и в улыбках наших жителей. Люди стали чаще выходить на прогулки, общаться, проводить время с семьёй. Это лучшая оценка нашей работы – значит, мы всё делаем правильно, создавая комфортную среду для жизни».

В 2026 году на Сахалине и Курилах реализуются 28 проектов-победителей федерального голосования. Параллельно ведутся работы на 8 территориях, чьи проекты одержали победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства. С 2019 года – с момента старта нацпроектов «Жильё и городская среда» и «Инфраструктура для жизни» – в регионе уже обновлено более 200 общественных пространств.