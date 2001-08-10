Работы на улице Буюклы в Южно-Сахалинске выходят на финишную прямую

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ход ремонта на одном из самых сложных дорожных объектов города – улице имени Антона Буюклы – осмотрели губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Техническая готовность объекта достигла 80%. Строителям осталось уложить асфальт и открыть движение, нанести разметку, завершить монтаж освещения и благоустройство прилегающей территории.

Капремонт охватывает участок протяжённостью 335 метров – от проспекта Мира до улицы Музейной. Значимость объекта выходит далеко за пределы самой улицы: он служит инженерной опорой для строящегося научно-образовательного центра «СахалинТех», к которому подключаются новые коммуникации.

На дорожном отрезке параллельно шли три крупных вида работ: замена тепловых сетей (около 140 метров с устройством новой тепловой камеры), водопроводных (более 500 метров) и канализационных (380 метров). Часть сетей проложили бестраншейным методом горизонтально-направленного бурения – так строители минимизировали неудобства для жителей и движения по улице.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, мэр Сергей Надсадин отметил, что Буюклы – сложный объект с множеством инженерных коммуникаций, но все решения найдены. Улица на завершающей стадии: асфальт уложат в ближайшее время и сразу откроют движение, затем нанесут разметку, доделают освещение и завершат благоустройство. Участок от Музейной до Комсомольской закончат в следующем году, одновременно с завершением строительства университета. Мэр подчеркнул, что прилагаются все усилия, чтобы жители чувствовали себя комфортно в благоустроенном и ухоженном городе.

Работы ведутся в графике. На объекте сегодня занято порядка 20 человек и 5–7 единиц техники – этого объёма достаточно, поскольку основные работы по замене дорожного основания и устройству бортового камня уже выполнены. Дополнительные ресурсы привлекать не требуется.

Работы велись в два этапа. Летом специалисты ресурсоснабжающих организаций занимались сетями. Затем подрядчики приступили к капремонту дороги. Первый участок, от проспекта Мира до дома 34 по Тихоокеанской, привели в порядок к началу учебного года: школьники получили безопасный маршрут до школы №7. Дорожники по поручению мэра не стали ждать окончания работ водоканала и начали асфальтировать тротуары – проход к школе «Этнос» и жилым домам обеспечили в срок. Участок от Музейной до Комсомольской, где продолжает работать большегрузная техника стройки университета, благоустроят в следующем году. До этого времени дорожное покрытие на нём будут поддерживать текущим ремонтом.