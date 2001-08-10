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На Сахалине военнослужащие учатся сбивать дроны из гладкоствольных ружей

На Сахалине военнослужащие учатся сбивать дроны из гладкоствольных ружей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине, заключившие первые контракты с Минобороны России, осваивают стендовую стрельбу.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, сегодня беспилотники стали главной опасностью в зоне проведения специальной военной операции, поэтому сахалинские военнослужащие осваивают стендовую стрельбу из гладкоствольных ружей. Это позволяет отработать быстроту реакции, точность прицеливания и умение вести огонь по низколетящим целям.

На полигоне «Троицкий» опытные сахалинские инструкторы – участники СВО подготовили специальную площадку, где оборудована огневая позиция и установлена электрическая катапульта для запуска спортивных тарелочек. Инструктор запускает воздушную мишень, а военнослужащие ведут огонь из охотничьих ружей с места.

Инструктор по боевой подготовке с позывным «Берёзка» отметил, что гладкоствольные ружья являются эффективным средством борьбы с дронами-камикадзе: дробовой заряд имеет большую площадь поражения, и достаточно одной-двух дробинок, чтобы вывести беспилотник из строя.

Полученные навыки военнослужащие закрепят в ходе дальнейших занятий по боевой подготовке, а также отработают действия в составе групп при отражении воздушных атак.

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