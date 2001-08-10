На Сахалине военнослужащие учатся сбивать дроны из гладкоствольных ружей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине, заключившие первые контракты с Минобороны России, осваивают стендовую стрельбу.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, сегодня беспилотники стали главной опасностью в зоне проведения специальной военной операции, поэтому сахалинские военнослужащие осваивают стендовую стрельбу из гладкоствольных ружей. Это позволяет отработать быстроту реакции, точность прицеливания и умение вести огонь по низколетящим целям.

На полигоне «Троицкий» опытные сахалинские инструкторы – участники СВО подготовили специальную площадку, где оборудована огневая позиция и установлена электрическая катапульта для запуска спортивных тарелочек. Инструктор запускает воздушную мишень, а военнослужащие ведут огонь из охотничьих ружей с места.

Инструктор по боевой подготовке с позывным «Берёзка» отметил, что гладкоствольные ружья являются эффективным средством борьбы с дронами-камикадзе: дробовой заряд имеет большую площадь поражения, и достаточно одной-двух дробинок, чтобы вывести беспилотник из строя.

Полученные навыки военнослужащие закрепят в ходе дальнейших занятий по боевой подготовке, а также отработают действия в составе групп при отражении воздушных атак.