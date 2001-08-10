Сахалинцы отправили на переработку более 310 тонн отходов в сентябре

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области подвели итоги раздельного сбора мусора за сентябрь. Мониторинг показал, что жители отправили в синие сетчатые контейнеры более 310 тонн отходов. Лидируют по объёмам Южно-Сахалинск – 240 тонн, Корсаков – 29 тонн и Анива – 18,6 тонны.

Росту популярности раздельного сбора отходов на островах способствуют последовательные меры национального проекта «Экологическое благополучие», старт которому дал президент России Владимир Путин. Проект ставит главную задачу – вдвое снизить объёмы захоронения отходов к 2030 году и сделать раздельный сбор повсеместной практикой.

Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве ЖКХ Сахалинской области, директор департамента по обращению с отходами Виктория Огиенко отметила: растущие объёмы раздельно собранного мусора – признак того, что у жителей области постепенно складывается экологическая культура, и они всё активнее включаются в сортировку. Такая положительная динамика – заслуга системной просветительской работы специалистов регионального оператора и отлаженной системы обращения с отходами.

Специалисты отмечают, что, несмотря на рост объёмов, сохраняется тенденция складировать в синие контейнеры не вторсырьё. Не всё, что попадает в сетчатые ёмкости, действительно подлежит переработке – часть содержимого оказывается обычным мусором.

В синие сетчатые контейнеры складывают стеклянные, жестяные и алюминиевые банки, а также пластиковые бутылки из-под напитков и бытовой химии с маркировкой 1 и 2. Их содержимое мусоровозы вывозят отдельным рейсом на мусоросортировочные комплексы для глубокой обработки – не реже раза в неделю в районах и 2–3 раза в неделю в областном центре. Затем отсортированные партии отправляют на перерабатывающие предприятия Южно-Сахалинска, Хабаровска, Уссурийска, Владивостока и Новосибирска, где сырьё возвращается в оборот и идёт на производство новой продукции.

Современные технологии позволяют получать из вторсырья качественные материалы для одежды, спортинвентаря, чемоданов, канцтоваров и других повседневных товаров – по эксплуатационным свойствам они не уступают изделиям из первичного сырья.