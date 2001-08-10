Сегодня в Кремле объявят победителя конкурса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня в Москве состоится торжественная церемония, на которой объявят победителя конкурса «Семейная столица России». В числе финалистов – Южно-Сахалинск.

Конкурс проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и главы государства Владимира Путина. Его главная цель – выявить и поощрить города, где созданы лучшие условия для жизни семей с детьми, а также тиражировать успешные практики поддержки семей по всей стране.

Напомним, областной центр вошёл в топ-10 городов, претендующих на звание «Семейной столицы России». В сентябре в течение нескольких дней в Южно-Сахалинске работала экспертная комиссия, которая оценивала практики поддержки семей. Специалисты изучили работу социальных учреждений, объектов культуры, спорта, образования, а также доступность городской среды.

В финале Южно-Сахалинск противостоит сильнейшим соперникам. Среди 60 участников выбрали десять финалистов. В числе городов, с которыми областной центр борется за победу: Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пенза, Рязань, Саранск, Тула и Ханты-Мансийск. Достижение Южно-Сахалинска – результат общей работы. Областной центр в борьбе за звание поддерживает буквально весь город: активисты, трудовые коллективы, общественники и жители.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, церемония награждения пройдёт сегодня вечером, в 18:00 по московскому времени. Решение объявят в Государственном Кремлёвском дворце.