Жители камчатского села жалуются на нехватку хлеба

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Тиличиков жалуются на дефицит хлеба в селе. На территории населённого пункта работают две частные пекарни, хлеб выпекается ежедневно, но объёмов не хватает на всех жителей. В связи с этим местное население обратилось в соцсетях к губернатору края Владимиру Солодову, сообщает ТК «41 Регион».

После обращения жителей удалось договориться с предпринимателями для увеличения объёмов производства хлеба. Кроме того, в правительстве края отметили, что в этом году будут выделены средства на ремонт и оснащение муниципальной пекарни, уже есть предприниматель, готовый взять помещение в аренду и существенно увеличить объёмы производимого в селе хлеба.

«В селе есть здание муниципальной пекарни, но оно без ремонта и оснащения. У нас есть предприниматели, готовые взять в аренду помещение и выпекать хлеб для нужд населения, но после того, как его приведут в порядок. В текущем году нам выделят финансирование на эти цели. Также в село регулярно судами привозят замороженный хлеб из Петропавловска-Камчатского, но из-за сложной логистики судно не пришло вовремя, хлеб закончился и сложилась такая ситуация», — сообщил Руслан Старых.

Добавим, школы и детские сады выпекают хлеб самостоятельно, дефицита хлеба в учреждениях нет.