Владимир Якушев рассказал об итогах выборов в Госдуму

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Секретарь Генсовета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев заявил, что партия улучшила результаты выборов 2021 года. По федеральному списку получено 147 из 225 мандатов против 126 пять лет назад, в одномандатных округах — 208 против 198. «Единая Россия» лидирует по федеральному списку во всех регионах страны.

Владимир Якушев поблагодарил избирателей за поддержку и отметил, что кампания проходила в условиях боевых действий, атак БПЛА и информационного давления.

«Но это сыграло совершенно другую роль: мы ещё больше сплотились вокруг Президента, вокруг флага. И беспрецедентная явка на выборах в Государственную Думу говорит о том, что наши граждане услышали призыв Главы государства обязательно прийти на избирательные участки и сделать свой выбор», — сказал Владимир Якушев на пресс-конференции в ТАСС.

Всего в рамках Единого дня голосования состоялось более 2200 кампаний. Замещалось 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей: в 11 регионах избирали высших должностных лиц, в 39 субъектах — депутатов законодательных органов, еще в 10 — депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров.

На круглом столе в МИА «Россия сегодня» научный руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков также связал высокую явку с доверием к выборам и поддержкой Президента.

Председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин, в свою очередь, на мероприятии «Выборы 2026: о чём говорят результаты?» отметил роль предварительного голосования в подготовке кампании: оно позволило заранее проверить работу региональных отделений, штабов и кандидатов.

В декабре состоится Съезд «Единой России». На нем планируется принять долгосрочный Манифест, провести ротацию высших органов партии и внести изменения в Устав.