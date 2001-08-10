Тихоокеанское
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15:16, | Новости общества Сахалина и Курил

Банковские услуги через почтовые отделения стали доступны жителям самых отдалённых населённых пунктов Дальнего Востока

Банковские услуги через почтовые отделения стали доступны жителям самых отдалённых населённых пунктов Дальнего Востока

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ежемесячно до 1 млн человек посещают отделения «Почты России» в дальневосточных регионах, где можно воспользоваться банковскими услугами. Об этом в преддверии ВЭФ 2026 сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Банковские услуги представлены в регионе в 1,6 тыс. почтовых отделений с агентами и в 169 собственных окнах продаж. Благодаря такому формату банковские продукты стали доступны в труднодоступных и отдалённых населённых пунктах — например, в Охе на Сахалине, Николаевске-на-Амуре в Хабаровском крае, Певеке на Чукотке и Оссоре на Камчатке.

Наибольшим спросом у дальневосточных клиентов пользуются дебетовые карты, вклады, индивидуальные зарплатные проекты, кредитные карты и перевод пенсии. Формат почтового офиса позволяет клиентам получать не только базовые услуги, но и оформлять более сложные финансовые продукты при личном обращении.

«Сегодня только ВТБ обладает почтовой инфраструктурой, способной покрыть всю страну — до самых отдалённых поселков. На сельские отделения приходится уже более 40% всего объема наших услуг в этом канале», — отметил Георгий Горшков.

В масштабах всей страны после объединения с Почта Банком инфраструктура ВТБ на Почте включает почти 23 тыс. отделений и 2,3 тыс. точек с сотрудниками банка. Сеть покрывает 14 тыс. населённых пунктов, где проживает 125 млн человек.

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