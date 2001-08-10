Банковские услуги через почтовые отделения стали доступны жителям самых отдалённых населённых пунктов Дальнего Востока
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ежемесячно до 1 млн человек посещают отделения «Почты России» в дальневосточных регионах, где можно воспользоваться банковскими услугами. Об этом в преддверии ВЭФ 2026 сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
Банковские услуги представлены в регионе в 1,6 тыс. почтовых отделений с агентами и в 169 собственных окнах продаж. Благодаря такому формату банковские продукты стали доступны в труднодоступных и отдалённых населённых пунктах — например, в Охе на Сахалине, Николаевске-на-Амуре в Хабаровском крае, Певеке на Чукотке и Оссоре на Камчатке.
Наибольшим спросом у дальневосточных клиентов пользуются дебетовые карты, вклады, индивидуальные зарплатные проекты, кредитные карты и перевод пенсии. Формат почтового офиса позволяет клиентам получать не только базовые услуги, но и оформлять более сложные финансовые продукты при личном обращении.
«Сегодня только ВТБ обладает почтовой инфраструктурой, способной покрыть всю страну — до самых отдалённых поселков. На сельские отделения приходится уже более 40% всего объема наших услуг в этом канале», — отметил Георгий Горшков.
В масштабах всей страны после объединения с Почта Банком инфраструктура ВТБ на Почте включает почти 23 тыс. отделений и 2,3 тыс. точек с сотрудниками банка. Сеть покрывает 14 тыс. населённых пунктов, где проживает 125 млн человек.
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