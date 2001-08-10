Более 31 тысячи школьников сели за парты в Южно-Сахалинске в День знаний

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске День знаний и начало нового учебного года отметили более 31 тысячи школьников. Во всех общеобразовательных учреждениях областной столицы прошли торжественные линейки. Впервые за парты сядут свыше 2,5 тысячи первоклассников.

Торжественную линейку в школе № 24, открытой в прошлом году, посетили мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, вице-мэр Елена Фёдорова и другие почётные гости.

Глава города поблагодарил педагогический коллектив школы № 24 за труд и веру в учеников, а родителям пожелал больше поводов для гордости за детей.

Родители первоклассника и пятиклассницы Дарья и Дмитрий Черные, переехавшие в Южно-Сахалинск из Уссурийска, поделились впечатлениями.

«Пять лет назад мы приезжали сюда как туристы, влюбились в город и решили остаться. А сейчас понимаем, что это был верный выбор. Дети тоже в восторге. Школа невероятная, замечательная — всё на высшем уровне: и инфраструктура, и учителя. Здесь чувствуется забота на каждом этапе: как знакомят со школой, как помогают с учебниками, как общаются с детьми — это просто феноменально. Школьный опыт со старшим ребёнком у нас есть, но такого тёплого приёма, как здесь, просто не ожидали. Сегодня немножко волнительно, как в нашем детстве, но рядом такие люди, что страха нет. Только радость», — отметила Дарья Черная.

Ученица третьего класса Ксения Жучкова также рассказала о своих ожиданиях.

«В этом году будем заканчивать начальную школу. Немного волнуюсь, будет много контрольных, но если хорошо подготовиться — всё точно получится, — уверена Ксения. — У нас очень хорошая учительница, она всегда нам помогает и поддерживает, поэтому всё будет хорошо».