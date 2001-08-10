Прогноз ВТБ: выдачи дальневосточной ипотеки вырастут на четверть
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По оценкам ВТБ, по итогам 2026 года выдачи «Дальневосточной ипотеки» составят порядка 331 млрд рублей. Этот результат на 24% превысит показатели 2025 года и станет рекордным за все время действия программы. Такой прогноз в преддверии ВЭФ 2026 озвучил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
Сегодня «Дальневосточная ипотека» (далее — ДВИ) — системообразующий инструмент жилищного рынка Дальнего Востока. Объем нового строительства в макрорегионе, по данным ДОМ.РФ, вырос более чем втрое – с 2,2 млн кв. м в 2019 году до 7,5 млн кв. м в 2025 году. Каждая вторая квартира в дальневосточных новостройках приобретается с использованием льготной программы, следует из статистики Минвостокразвития. Программа «перевернула» и ценовую логику рынка. Если в декабре 2019 года «квадрат» в новостройках ДФО стоил на 15% дороже, чем в среднем по России, то по итогам 2025 года стоимость такого жилья в макрорегионе стала ниже общероссийского показателя на 21%, свидетельствуют данные Росстата.
Льготная ставка также снизила нагрузку на семейные бюджеты. Например, в ВТБ среднемесячный платеж по «Дальневосточной ипотеке» в 2026 году составляет 33,2 тыс. рублей – на 36% меньше, чем по рыночным кредитам (52 тыс. рублей). При этом средняя площадь квартир, покупаемых по программе, превышает общероссийскую: в 2026 году – 56,3 кв. м против 48,1 кв. м, по данным ДОМ.РФ. «Более доступные цены на жилье на Дальнем Востоке сочетаются с сохраняющейся потребностью в улучшении жилищных условий. Это становится ключевым стимулом для спроса на ДВИ, выдачи по которой растут даже в периоды охлаждения других сегментов. В этом году динамика продаж программы в 1,5 раза превысит среднерыночные темпы, она будет одной из немногих на рынке господдержки с положительным результатом», – отметил Георгий Горшков.
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