Сахалинский зоопарк открывает набор в Клуб юных биологов на новый учебный год

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский зооботанический парк объявил о начале набора в «Клуб юных биологов» на новый учебный год. Принять участие в занятиях приглашают школьников в возрасте от 7 до 15 лет, которые интересуются живой природой и хотят узнать о ней больше, рассказали ТИА «Острова» в зоопарке.

В программе клуба – знакомство с видовым составом мировой флоры и фауны, развитие интереса к естественным наукам и обучение навыкам самостоятельной исследовательской работы. Занятия будут проводить специалисты зоопарка.

Встречи проходят по субботам в течение всего учебного года. Сформированы три группы:

- первая группа – юннаты-новички, занятия с 10:00 до 11:20;

- вторая группа – юннаты-исследователи, с 11:30 до 13:00;

- третья группа – юннаты-специалисты, с 13:30 до 15:00.

Заявки принимаются до конца сентября. Для поступления необходимо заполнить документы, размещённые на официальном сайте Сахалинского зооботанического парка: заявление на поступление, согласие на обработку персональных данных и информированное добровольное согласие. Заполненные документы направляются на электронную почту info@sakhalinzoo.ru.

Стоимость одного занятия составляет 500 рублей. Подробности можно узнать на сайте или по телефонам: 8 (4242) 72-45-09 (доб.133) и 30-37-47.