Единая Россия» предлагает более справедливую систему поступления в вузы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В партии считают, что усложнять ЕГЭ не следует.

Систему поступления необходимо точечно настроить: прежде всего устранить перекосы при учёте результатов экзаменов и олимпиад для получения бюджетных мест. Правила должны оставаться понятными для школьников и семей, которые заранее планируют поступление, подчеркнул замруководителя фракции в Госдуме Евгений Ревенко.

«Перед началом нового учебного года «Единая Россия» подводит итоги ЕГЭ и приёмной кампании вместе с родителями и педагогами. Их позиция должна стать основой для дальнейших решений. Резкое изменение требований или отмена отдельных преимуществ может серьёзно повлиять на возможности поступающих, поэтому любые корректировки важно проводить постепенно и с учётом их последствий», — разъяснил парламентарий.

Он напомнил, что эти предложения «Единая Россия» обсуждает в рамках подготовки обновлённой Народной программы.

«Задача — сохранить работающие механизмы, исправить выявленные проблемы и сделать путь от школьного экзамена до поступления на бюджет более справедливым и предсказуемым», — резюмировал Евгений Ревенко.

«Как координатор партийного проекта «Новая школа» в Сахалинской области, я полностью поддерживаю позицию Единой России о необходимости сохранить понятные и стабильные условия поступления в вузы.

Для нашего региона это особенно важно: сахалинские школьники из года в год демонстрируют высокие результаты на ЕГЭ, у нас стабильно есть стобалльники, в области сформирована сильная образовательная база.

Ребята за несколько лет начинают подготовку к экзаменам по профильным предметам, необходимым для поступления в вуз.Мы должны дать им уверенность в том, что стандарты и правила приема останутся предсказуемыми и справедливыми. Поэтому точечная настройка системы, о которой говорит партия, с сохранением работающих механизмов и постепенностью любых изменений - это абсолютно верный подход. Он позволит нашим выпускникам опираться на стабильные условия и дальше показывать высокие результаты», - отметила координатор партийного проекта «Новая школа» в Сахалинской области, министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева.