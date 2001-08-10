Как защитить детей от мошенников в играх и соцсетях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во время летних каникул риск вовлечения детей в схемы мошенников возрастает кратно. Школьники остаются дома без присмотра и проводят в сети гораздо больше времени. Согласно исследованиям кибераналитиков, почти каждый третий ребенок сталкивается в интернете с опасным контентом или предложениями совершить противоправные действия. Вместе с экспертами МТС разбираемся, как защитить детей.

Как мошенники выходят на детей

Чаще всего злоумышленники не ждут, пока ребёнок сам к ним придёт: они целенаправленно ищут жертв там, где дети проводят время. Это могут быть игровые лобби, комментарии под роликами, личные сообщения в соцсетях и групповые чаты в мессенджерах.

Одна из любимых тактик - притвориться своим. Мошенник может написать от имени друга или прикинуться администратором сервера. Дети склонны доверять тем, кто говорит на их языке, использует те же мемы и знает про актуальные игровые тренды. Поэтому даже простая фраза вроде «Привет, ты тоже на этом сервере играешь?» уже снижает настороженность.

Ещё один способ - массовые рассылки. Злоумышленник отправляет десятки одинаковых сообщений с предложением «бесплатного скина» или «секретного кода». Часто такие сообщения маскируют под официальные уведомления от платформы. Ребёнок видит знакомый стиль оформления и не догадывается, что это обман.

Типичные схемы обмана

В соцсетях мошенники используют несколько проверенных схем:

«Выигрыш» и «розыгрыш». Ребёнку приходит сообщение: «Ты выиграл редкий скин/подарочную карту. Просто перейди по ссылке и введи данные». Ссылка ведёт на фишинговый сайт, который крадёт логин и пароль.

Фейковые аккаунты друзей. Злоумышленник создаёт копию страницы знакомого и просит «одолжить немного игровой валюты» или «перевести пару рублей на карту». Дети часто не проверяют, настоящий ли это друг.

Сбор данных под видом анкеты. В группах публикуют «тест: узнай, какой ты персонаж» или «пройди опрос и получи бонус». За ответами скрывается сбор личной информации: возраст, школа, город, номер телефона. Эти данные потом используют для более точечного обмана.

Вредоносные ссылки в комментариях. Под популярными видео могут быть комментарии со ссылками «на секретный сервер» или «на генератор валюты». Переход по такой ссылке может заразить устройство вирусом или привести к краже данных аккаунта.

Просьба проголосовать. Мошенник пишет от имени знакомого или создаёт его фейковый аккаунт и просит проголосовать за него в конкурсе. Для этого нужно перейти по ссылке и войти в аккаунт - на самом деле ссылка ведёт на сайт, созданный для кражи данных.

Лёгкий заработок. Подростку предлагают быстро заработать: поставить лайки, сделать репосты, написать комментарии, поучаствовать в опросе или выполнить другое простое задание за вознаграждение. Дальше выманивают данные аккаунта, просят установить какую-то программу или использовать банковскую карту - и в итоге разводят на деньги.

Виды мошенничества в онлайн-играх

В популярных играх мошенники действуют особенно изобретательно.

«Бесплатные» предметы и валюта. Это самая распространённая ловушка. Ребёнку предлагают, например, «редкий скин» за ввод данных аккаунта или переход по ссылке. В 99% случаев это приводит к полной потере аккаунта.

Поддельные серверы. Злоумышленники создают копии популярных серверов с похожими названиями. Ребёнок заходит на такой сервер, вводит логин и пароль, и эти данные сразу попадают к мошенникам. Есть и другая схема: игроки ждут релиз популярного игрового режима, но до его выхода мошенники крадут аватарку и название и приглашают в фейковый режим за деньги - человек платит, а внутри пустышка.

Обман при обмене. В играх с системой обмена мошенники предлагают «очень выгодный обмен», а потом подменяют предмет или отменяют сделку, когда ребёнок уже передал ценный предмет.

Внутриигровые коды и «патчи». Иногда предлагают скачать «мод», «патч» или ввести «секретный код», который якобы даст преимущество. На деле это вирус или инструмент для кражи данных и денег.

Фейковые внутриигровые магазины и промокоды. В чатах или на форумах публикуют «официальный магазин» или «промокод». Ссылка ведёт на фишинговый сайт, где просят ввести логин и пароль от игрового аккаунта. После этого злоумышленники сразу забирают всё ценное (предметы, скины, игровую валюту).

«Помощь с баном» или «снятие блокировки». Если у ребёнка был бан или предупреждение, мошенники пишут: «Я знаю админа, помогу снять бан за небольшую плату или за вход в аккаунт». Дальше аккаунт уводят либо требуют деньги, а бан никуда не исчезает.

Предложение дать в долг. Нередко в чатах майнкрафт-серверов можно встретить сообщение вроде: «Могу дать в долг 500 монет, только подтверди владение аккаунтом». Для подтверждения просят войти на сторонний сайт или ввести данные прямо в чат. Итог - потеря аккаунта.

Как защитить детей от преступников

Защита начинается не с запретов, а с разговора. Ребёнку важно объяснить, что в интернете не всё, что выглядит как игра, является игрой и не все «друзья» - настоящие друзья.

Вот простые и действенные шаги для родителей:

Обсуждайте реальные примеры. Расскажите о типичных схемах на примерах любимых игр ребёнка.

Настройте родительский контроль. Современные платформы предлагают инструменты для ограничения чатов, блокировки личных сообщений и контроля покупок. Это не тотальная слежка, а базовый уровень безопасности.

«Также могут помочь специальные тарифы для детей. К примеру, в МТС Junior есть блокировка спама и детские режимы: так ребёнок реже сталкивается с подозрительными звонками и нежелательным контентом. А чтобы защитить ребенка от опасных телефонных звонков, существуют сервисы блокировки спама. Если у вас семейный «Защитник+», то о разговоре вашего ребенка с мошенником предупредят и его, и вас, чтобы вы смогли вовремя вмешаться. Это позволяет создать дополнительный уровень защиты от злоумышленников», - отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.

Привяжите аккаунт к почте и включите двухфакторную аутентификацию. Даже если мошенник узнает пароль, без кода из SMS или письма он не сможет войти в аккаунт. Это справедливо и для соцсетей, и для мессенджеров, и для игровых платформ.

Установите правило «сначала спроси». Договоритесь, что любые предложения «чтото скачать», «отправить фото», «ввести код» или «перейти по ссылке» нужно сначала обсудить с вами. Это снимает с ребёнка ответственность и убирает страх: «а вдруг я чтото не то сделал».

Следите за настройками приватности. Убедитесь, что профиль ребёнка в соцсетях и в игре виден только друзьям, а личные сообщения могут писать только проверенные пользователи.

Объясните ценность данных. Ребёнок должен понимать, что логин, пароль, номер карты и даже фото экрана - это ценные данные, которыми нельзя делиться ни с кем, даже с админом сервера.

И главное, цените и укрепляйте доверие между вами. Именно доверие между вами и ребёнком побудит его пойти к вам, если он столкнулся с запугиванием и шантажом. Не должно быть так, что страх перед вашей реакцией на случившееся сильнее угроз преступника. Помните, интернет - интересная среда, где есть не только опасности, но и масса возможностей. Задача родителей не оградить ребёнка от компьютерного мира, а научить его в нём безопасно ориентироваться.