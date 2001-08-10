Тихоокеанское
информационное агентство
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14:47, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцам предлагают приобрести свежую сельдь по 69 рублей за кг

Южносахалинцам предлагают приобрести свежую сельдь по 69 рублей за кг

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня 20 июля в областном центре организована торговля свежей рыбой по социальным ценам.

Сельдь по цене 69 руб/кг можно приобрести по следующим адресам:

- пр. Мира, 229 (ТЦ «Янтарь», торговые места № 8-10) – с 12.00;
- ул. Ленина 252Б, ТЦ «Техник» торговое место Д10 с 13.00.

Обращаем внимание, что ассортимент и объемы продукции по социальным ценам отличаются в каждой конкретной торговой точке. Актуальный список публикуется в канале MAX департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка.

 

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