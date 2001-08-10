Программа ямочного ремонта дворов охватила все районы Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Текущий ремонт дворовых территорий завершен в южных и центральных районах Сахалинской области. Приведено в порядок свыше 26 тысяч кв. метров асфальта. В настоящее время работы проводятся в северных зонах.

Программа ямочного ремонта, запущенная в 2021 году по решению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, охватывает все районы региона — от северных до южных границ, с учетом климатических особенностей и установленных графиков. Как отмечают специалисты, принятая инициатива применения ямочного ремонта дворов позволяет улучшить состояние асфальтового покрытия, не дожидаясь капитального ремонта.

Абсолютным лидером по факту отремонтированных площадей стал Южно-Сахалинск, где вместо запланированных 7 649 кв. метров уже отремонтировано 10 975 кв. метров.

Особого внимания заслуживает Томаринский район. При плане в 509 кв. метров специалистам удалось фактически отремонтировать 1 244 кв. метра, что почти в 2,5 раза превышает первоначальный показатель. Работы здесь были досрочно завершены 26 июня. Значительное перевыполнение плана также зафиксировано в Невельском районе: при плане 943 кв. м отремонтировано 2 552 кв. м.

В северной группе районов, где сроки проведения работ установлены на 1 августа, ремонт находится в стадии активного выполнения. Уже завершены объекты в Охинском, Курильском и Южно-Курильском районах. В Тымовском районе на текущий момент уже уложено 648 кв. метров асфальтового покрытия.

— Специалисты сработали с опережением в центральной и южной частях области. Особенно важно, что в ряде муниципалитетов объёмы ремонта превысили плановые значения — это говорит о внимании к запросам жителей и эффективной организации работ. Сейчас наша главная задача — завершить все объекты на севере в установленные сроки и обеспечить качественную приёмку каждого двора. Контроль остаётся жёстким, а обратная связь от сахалинцев — приоритетом, — прокомментировал итоги министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Дмитрий Аристархов.

Заявки на текущий ремонт жители островного региона могут направить в администрацию муниципального образования, по телефону горячей линии ЖКХ: 8 (800) 302-00-65 со стационарного телефона или *0065 с мобильного (с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00), и на платформе «Сахалин онлайн».