Сахалинэнерго готовит Южно-Сахалинскую ТЭЦ-1 к зиме
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 ПАО «Сахалинэнерго» (входит в Группу РусГидро) специалисты делают расширенный текущий ремонт котлоагрегата № 1. Работы ведутся в рамках подготовки теплоэлектростанции к отопительному сезону 2026–2027 годов.
До 13 октября энергетики заменят на котлоагрегате поверхности нагрева, исчерпавшие ресурс. Это повысит надежность работы оборудования в отопительный сезон.
На станции уже закончили расширенный текущий ремонт котлоагрегата № 5. До начала ноября мастера планируют выполнить капитальный ремонт двух теплофикационных установок, расширенный ремонт одного турбоагрегата, текущий ремонт 12 единиц основного оборудования.
Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 — крупнейшая электростанция Сахалинской области, чья установленная мощность составляет 446,66 МВт. Она не только вырабатывает электроэнергию, но и обеспечивает теплоснабжение столицы региона.
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