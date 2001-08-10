В Южно-Сахалинске пройдёт летний МамаФест

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске пройдёт летний фестиваль «МамаФест» для беременных женщин и мам с маленькими детьми. Организаторы проводят его четыре раза в год – зимой, весной, летом и осенью, каждый раз обновляя программу под сезон и пожелания участниц. В этот раз площадкой станет Арт-резиденция «Маяк» на улице Ленина, 150 (первый этаж). Участие бесплатное, но требуется предварительная регистрация на сайте.

Программа разделена на два тематических дня. Первый день, 11 июля с 10:00 до 14:00, организаторы посвятили беременным – это «День для беременных». Будущие мамы пообщаются с акушерами-гинекологами, педиатрами, перинатальными психологами и специалистами по развитию. Эксперты расскажут о подготовке к родам, течении беременности, первых неделях жизни и развитии малыша. Особой частью программы станет игра «Тайный друг» – каждая участница получит небольшой сюрприз от новой знакомой.

Второй день, 12 июля с 10:00 до 14:00, полностью посвятят мамам с детьми до трёх лет – мероприятие можно посетить вместе с ребёнком. Приглашённые педиатры, логопеды, неврологи, детские психологи и эксперты по послеродовому восстановлению поделятся знаниями об уходе, развитии малыша, грудном вскармливании и других важных вопросах. Для удобства гостей на площадке оборудуют зону с пеленальными столиками, местами для кормления и игровыми ковриками. Все участницы получат подарки от организаторов, а в финале каждого дня среди присутствующих разыграют призы. Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, «МамаФест» – социально-ориентированный проект, который поддерживает женщин в период ожидания малыша и подготовки к материнству. Сегодня он охватывает регионы Сибири, Дальнего Востока, а также Казань, Екатеринбург и Москву.