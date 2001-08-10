На Сахалин поступили первые в сезоне арбузы из Казахстана

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 19 июня по 1 июля Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора оформило в Сахалинской области шесть партий арбузов из Казахстана. Общий вес поставки составил 112 тонн. Грузовые машины с продукцией прибыли на пароме. Специалисты управления проконтролировали соответствие всех партий фитосанитарным требованиям Российской Федерации.

В ходе карантинного фитосанитарного контроля инспекторы отобрали образцы продукции и передали их для исследований в Сахалинский филиал подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «АПК НАЦРЫБА». Как рассказали ТИА "Острова" в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, по результатам лабораторных анализов ведомство приняло решение о выпуске подкарантинной продукции в оборот. Арбузы поступили в торговые сети островного региона.

В прошлом году первые партии свежих арбузов из Казахстана также поступили на Сахалин в середине июня. Всего в 2025 году из Казахстана ввезли девять партий арбузов общим весом 184 тонны. Кроме того, в прошлом сезоне на Сахалин поступило десять партий арбузов из Киргизии общим весом более 210 тонн. Нынешний завоз открыл сезон бахчевых на островах.